Год после трагедии. Мамы пострадавших на батуте в Барнауле девочек рассказали об их состоянии

Год прошёл с момента жуткого происшествия в Барнауле, в котором пострадали двое детей. Тогда детский батут, расположенный у ТЦ «Район», внезапно взмыл в воздух вместе с двумя девочками, а затем рухнул на трамвайные пути. Оба ребёнка получили тяжёлые травмы, а инцидент вызвал бурные споры и масштабную проверку городских аттракционов. В отношении предпринимательницы, которой принадлежал надувной комплекс, завели уголовное дело.

Для одной из девочек происшествие обернулось страшными последствиями, они ещё долго будут давать о себе знать, рассказала мама малышки корреспондентам «Вестей Алтай». Родители детей рассказали журналистам, как чувствуют себя девочки спустя 12 месяцев после случившегося. Кроме того, стало известно, на какой стадии находится расследование.

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«Узнала ребёнка только по одежде»

Пятилетняя Вика (на момент трагедии ей было четыре года) до сих пор не оправилась от полученных травм. Об этом телеканалу «Вести Алтай» рассказала её мама Марина Кургина. Девочка получила множество повреждений, в числе которых открытая черепно-мозговая травма, переломы таза и ушибы лёгких. Ребёнку дали инвалидность, которую до сих пор не сняли. Мама надеется, что это произойдёт в ближайшее время. По её словам, сейчас ребёнок быстро утомляется, из-за этого мало играет на улице.

Самыми тяжёлыми, подчеркнула Марина, были два месяца после происшествия.

«Мы два месяца не говорили и не слышали абсолютно, она не реагировала вообще», — цитируют её «Вести Алтай».

Женщина вспомнила, что сразу после трагедии смогла узнать своего ребёнка лишь по одежде.

«Я узнала ребёнка только по одежде. Лица не было видно, было всё в крови, она не дышала. Череп был настолько в трещинах, что и глазницы, и ушные раковины — всё это было в трещинах», — рассказала Марина журналистам.

У другой девочки, пострадавшей в ЧП, дела намного лучше. По словам её мамы, ребёнок уже поправился.

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Что с уголовным делом?

Расследование в отношении владелицы батута уже завершено. Скоро следователи передадут материалы дела в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. Обе семьи пострадавших девочек готовятся к суду.

Алтайский Следком завёл в отношении предпринимательницы уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Кроме того, следователи возбудили дело о халатности надзорных органов при эксплуатации батута (ст. 293 УК РФ).

Помимо уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), также возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) надзорных органов при эксплуатации аттракциона.

Впрочем, адвокат владелицы батута, Виктор Чумаков, не согласен с выводами, к которым пришло следствие. Он заявил «Вестям», что будет настаивать на версии, в которой в случившемся виновата климатическая аномалия. Мол, произошло неожиданное атмосферное явление — сдвиг ветра, из-за чего батут внезапно «запарусил». На этом Чумаков собирается строить линию защиты.

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Что произошло?

Инцидент произошёл 30 мая 2021 года. Тогда батут, расположенный у ТЦ «Район» в Барнауле, взмыл в воздух, а затем рухнул на трамвайное кольцо на остановке «Докучаево». На аттракционе в момент ЧП играли две девочки. Их выбросило в воздух вместе с батутом. При падении дети получили тяжелейшие травмы и попали в реанимацию. Одну из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ.

Почти сразу губернатор региона Виктор Томенко поручил главе Минздрава Дмитрию Попову взять ситуацию с лечением детей на личный контроль.

В Следственном комитете спустя некоторое время заявили, что аттракцион не был закреплён должным образом, что и привело к трагедии. Выяснилось, что батутным комплексом владела Светлана Красакова. Сейчас она находится под следствием. По словам её адвоката, женщина оказала семьям пострадавших девочек матподдержку.

Журналистам она сообщила, что готова принять наказание, если действительно виновата.

«Если это моя вина, я понесу наказание... я прошу прощения, мне очень жаль. Я закрываю бизнес, больше не буду этим заниматься, — подчеркнула женщина. — Самое ужасное, что пострадали дети. Я могу только молиться, чтобы они побыстрее выкарабкались», — говорила Красакова.

Скоро в отношении женщины начнётся судебное разбирательство.