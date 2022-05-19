Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Новосибирске и остался жив

Женщина, которая проходила мимо в момент происшествия, попыталась поймать его, но не смогла

19 мая 2022, 12:08, Илья Звягинцев

Годовалый ребёнок выпал из окна многоэтажки по улице Одоевского в Новосибирске. Об этом сообщает Mash Siberia.

Очевидцы рассказали, что ребёнок играл на подоконнике, но в какой-то момент сорвался и упал. Мимо в этот момент проходила женщина, которая увидела всё и попыталась поймать ребёнка, но не смогла.

Мальчик остался жив, его доставили в больницу с сотрясением мозга. Правоохранители проводят проверку по данному происшествию.

Установлено, что семья не состоит на учёте.

Ранее сообщалось, что велосипедист сбил ребёнка на самокате в Барнауле. Один из них попытался проехать поперёк велодорожки, по которой двигался второй.

Велосипедист сбил ребенка на самокате в Барнауле

Велосипедист сбил ребенка на самокате в Барнауле

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