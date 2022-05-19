Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Новосибирске и остался жив
Женщина, которая проходила мимо в момент происшествия, попыталась поймать его, но не смогла
19 мая 2022, 12:08, Илья Звягинцев
Годовалый ребёнок выпал из окна многоэтажки по улице Одоевского в Новосибирске. Об этом сообщает Mash Siberia.
Очевидцы рассказали, что ребёнок играл на подоконнике, но в какой-то момент сорвался и упал. Мимо в этот момент проходила женщина, которая увидела всё и попыталась поймать ребёнка, но не смогла.
Мальчик остался жив, его доставили в больницу с сотрясением мозга. Правоохранители проводят проверку по данному происшествию.
Установлено, что семья не состоит на учёте.
Ранее сообщалось, что велосипедист сбил ребёнка на самокате в Барнауле. Один из них попытался проехать поперёк велодорожки, по которой двигался второй.
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