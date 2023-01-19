Госавтоинспекция проведет в Барнауле профилактическое мероприятие "Внимание! Пешеходный переход!"

Его цель — индивидуальная работа с водителями и пешеходами на дорогах города

19 января 2023, 19:37, ИА Амител

Фото: amic.ru

20 января сотрудники Госавтоинспекции проведут в Барнауле профилактическое мероприятие "Внимание! Пешеходный переход!". Как сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ УМВД по Барнаулу, проверки пройдут с целью обеспечения безопасности дорожного движения, проведения индивидуально-профилактической работы с водителями и пешеходами на дорогах города.

Сотрудники полиции напомнили водителям о важности сохранения бдительности при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам. Пешеходов же призвали не рисковать своей жизнью, пересекать проезжую часть лишь в установленных местах, убедившись в отсутствии близко движущегося транспорта.

"Необходимо помнить, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах!" – добавили в ГИБДД.