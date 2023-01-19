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Госавтоинспекция проведет в Барнауле профилактическое мероприятие "Внимание! Пешеходный переход!"

Его цель — индивидуальная работа с водителями и пешеходами на дорогах города

19 января 2023, 19:37, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

20 января сотрудники Госавтоинспекции проведут в Барнауле профилактическое мероприятие "Внимание! Пешеходный переход!". Как сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ УМВД по Барнаулу, проверки пройдут с целью обеспечения безопасности дорожного движения, проведения индивидуально-профилактической работы с водителями и пешеходами на дорогах города.

Сотрудники полиции напомнили водителям о важности сохранения бдительности при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам. Пешеходов же призвали не рисковать своей жизнью, пересекать проезжую часть лишь в установленных местах, убедившись в отсутствии близко движущегося транспорта.

"Необходимо помнить, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах!" – добавили в ГИБДД. 

 

Комментарии 5

  • А что делать пешеходу, если по пешеходному переходу едет авто? Например, так сплошь и рядом бывает на пересечении Партизанская-Челюскинцев, где авто преспокойно по переходу заезжают на тротуар и ездят вокруг дома. Там сейчас, выходя из магазина, можно прямо с крыльца угодить под колёса.
    19 января, Гость   Ответить
  • Один наушник мой сломался * А с ним свод черепа, нога * Зато теперь я знаю точно * Где пешеходный переход
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, бред какой-то написали. На тротуаре не бывает пешеходных переходов, они есть только на проезжей части. По ходу в вашей голове тараканы уже давно гонки на телегах устраивают.
    20 января, Гость   Ответить
  • ну по тротуарам же ездят! Пора начинать на них делать переходы.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, заснимите того кто ездит по тротуару и письмом в ГИБДД, они точно нагнут такого ездуна. А что тут то орать ?
    20 января, Гость   Ответить
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