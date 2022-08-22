Гражданка Украины: что известно о женщине, которую ФСБ назвала убийцей Дарьи Дугиной
По информации силовиков, она прибыла в Россию месяц назад — 23 июля. С собой она взяла маленькую дочку Софию, которая, возможно, установила бомбу на машину журналистки
20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина, Дарья. Журналистка погибла на месте, а её отец, который ехал рядом в другом автомобиле, оказался в больнице.
22 августа ФСБ сообщила, что раскрыло убийство Дугиной. Правоохранители выяснили, что убийство Дарьи подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Рассказываем, что известно о женщине.
Что известно о Наталье Вовк?
Предположительно, ранее Вовк служила в запрещённой и признанной в России террористической организации — в полку «Азов». По информации силовиков, она прибыла в Россию месяц назад — 23 июля. С собой она взяла маленькую дочку Софию Шабан. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, она пересекла границу в образе блондинки. Предположительно, через границу женщина проезжала под своими документами. По стране она передвигалась на Mini Cooper, на котором несколько раз меняла номера.
В Москве Вовк заселилась в тот же дом, в котором жила Дугина, и вела за ней слежку — её неоднократно зафиксировала камера, расположенная в подъезде.
Слежка за Дугиной
Чтобы собрать побольше информации, украинская диверсантка наблюдала за Дугиной, следуя за ней на своём автомобиле. В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почётного гостя. По Москве и области Вовк ездила с казахстанскими автомобильными номерами.
Источники ТАСС сообщают, что Вовк могла использовать свою дочь для прикрытия преступления. Прорабатывается версия, что девочка помогала подкладывать взрывное устройство в машину журналистки.
Куда сбежала убийца Дарьи Дугиной?
По информации ФСБ, после совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулём которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. При выезде она поменяла номера на украинские.