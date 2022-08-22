Гражданка Украины: что известно о женщине, которую ФСБ назвала убийцей Дарьи Дугиной

20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина, Дарья. Журналистка погибла на месте, а её отец, который ехал рядом в другом автомобиле, оказался в больнице.

22 августа ФСБ сообщила, что раскрыло убийство Дугиной. Правоохранители выяснили, что убийство Дарьи подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Рассказываем, что известно о женщине.