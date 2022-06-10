Грузовик перевернулся и загорелся после смертельного ДТП с легковушкой на алтайской трассе

Лобовое столкновение произошло в Шипуновском районе во втором часу дня на 198-м километре трассы А-322. Грузовой автомобиль свалился в кювет, перевернулся на бок и сгорел, пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Легковая машина перевернулась на крышу, ехавший в ней водитель погиб. Водитель грузовика не пострадал.

Как amic.ru сообщили в краевом ГИБДД, двигавшийся со стороны Поспелихи в Барнаул водитель легкового Highlander выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую машину Scania.

Напомним, что примерно в это же время на Чуйском тракте столкнулись два автомобиля, у одного из которых опрокинулся прицеп.