На Чуйском тракте произошло жесткое ДТП с опрокидыванием

ДТП случилось в Троицком районе у поворота на село Гордеево, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

У одной из машин сильно повреждена лобовая часть. Второй внедорожник развернуло по дороге, а перевозимый за ним прицеп перевернулся и лёг на крышу. Возможно, в этой машине ехали туристы. О потерпевших не сообщается.

На месте аварии затруднено движение. Уже работают сотрудники ДПС.

Напомним, что накануне в Барнауле женщина с двумя детьми устроила жёсткую аварию на Змеиногорском тракте.