На Чуйском тракте произошло жесткое ДТП с опрокидыванием
Два внедорожника попали в аварию между Барнаулом и Бийском на федеральной трассе Р-256 днём 10 июня
10 июня 2022, 15:05
ДТП случилось в Троицком районе у поворота на село Гордеево, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».
У одной из машин сильно повреждена лобовая часть. Второй внедорожник развернуло по дороге, а перевозимый за ним прицеп перевернулся и лёг на крышу. Возможно, в этой машине ехали туристы. О потерпевших не сообщается.
На месте аварии затруднено движение. Уже работают сотрудники ДПС.
Напомним, что накануне в Барнауле женщина с двумя детьми устроила жёсткую аварию на Змеиногорском тракте.
Комментарии
Новости партнеров