Грузовик с алкоголем перевернулся на сибирской трассе

На трассе под Красноярском перевернулся грузовик, сообщает НГС.

Авария случилась днём 12 мая на 121-м километре трассы Р-257.

По данным ГИБДД, 46-летний водитель фуры Hyundai ехал в сторону Абакана, но в один момент резко повернул, чтобы избежать столкновения с «Волгой», оказавшейся на его пути.

В итоге грузовик упал на бок, а содержимое его кузова вылетело на дорогу. Как отмечают в Telegram-канале «Борус», автомобиль перевозил крепкие напитки.

В результате ДТП госпитализация потребовалась пассажиру фуры — он повредил руку.

Ранее в Бийске водитель автобуса сбил школьницу на пешеходном переходе и попал на видео.