Грузовик с алкоголем перевернулся на сибирской трассе
В результате ДТП госпитализация потребовалась пассажиру фуры
13 мая 2022, 14:30, Никита Черников
На трассе под Красноярском перевернулся грузовик, сообщает НГС.
Авария случилась днём 12 мая на 121-м километре трассы Р-257.
По данным ГИБДД, 46-летний водитель фуры Hyundai ехал в сторону Абакана, но в один момент резко повернул, чтобы избежать столкновения с «Волгой», оказавшейся на его пути.
В итоге грузовик упал на бок, а содержимое его кузова вылетело на дорогу. Как отмечают в Telegram-канале «Борус», автомобиль перевозил крепкие напитки.
В результате ДТП госпитализация потребовалась пассажиру фуры — он повредил руку.
Ранее в Бийске водитель автобуса сбил школьницу на пешеходном переходе и попал на видео.
Комментарии
Новости партнеров