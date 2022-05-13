Автобус сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Бийске и попал на видео

В Бийске автобус сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на УГИБДД по Алтайскому краю.

Происшествие случилось 11 мая в 19:50 у дома № 50 по улице Васильева.

На видео школьница осторожно подходит к переходу и осматривается по сторонам, после чего бежит вперёд. Однако в один момент её сбивает ПАЗ, и девочку отбрасывает в сторону.

По данным полиции, ребёнка на «пешеходнике» не пропустил 55-летний водитель автобуса 35-го маршрута. Девочка выжила и с различными травмами была доставлена в больницу, однако от госпитализации родители отказались.

Напомним, ночью 11 мая в Бийске автомобиль «Жигули» врезался в автобус. В результате аварии на месте погибли три человека из легковушки, четвёртый позднее скончался в больнице.