Грузовой поезд сбил двухлетнего мальчика в Красноярском крае

В Красноярском крае двухлетнего мальчика сбил грузовой поезд, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления СК.

Трагедия случилась 11 мая около 10 утра в посёлке Камарчага Манского района. По предварительным данным, ребёнок оказался без присмотра взрослых и вышел на ж/д пути, расположенные в 15 метрах от его дома.

Мама малыша вызвала скорую, но по дороге в больницу мальчик скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшие по неосторожности смерть человека»).

Ранее в Алтайском крае следователи начали проверку после гибели 18-летнего жителя Топчихи под колёсами грузового поезда.