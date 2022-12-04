Иномарка протаранила столб на Павловском тракте
Автомобиль занесло и выбросило с дороги в районе пешеходного перехода
4 декабря 2022, 18:50, Илья Звягинцев
Внедорожник протаранил столб на Павловском тракте в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
По словам горожан, иномарку занесло на дороге. Водитель не смог справиться с управлением, из-за чего машину выбросило с проезжей части и она ударилась в столб рядом с пешеходным переходом.
Людей на переходе в момент аварии не было.
Информации о пострадавших на момент публикации нет.
Ранее сообщалось, что в Барнауле 3 декабря двух пешеходов сбили на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Анатолия.
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