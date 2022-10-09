Иномарка врезалась в дерево у городской администрации в Рубцовске
Предполагается, что водителю автомобиля стало плохо за рулём
9 октября 2022, 15:50, Илья Звягинцев
ДТП произошло на Ленинском проспекте в Рубцовске 9 октября. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Предполагается, что 62-летнему мужчине, который находился за рулём иномарки, стало плохо. Автомобиль ускорился, выехал на газон и врезался в дерево возле здания городской администрации.
В результате происшествия водитель иномарки скончался. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Барнауле ночью столкнулись два автомобиля такси.
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