Иномарка врезалась в дерево у городской администрации в Рубцовске

ДТП произошло на Ленинском проспекте в Рубцовске 9 октября. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Предполагается, что 62-летнему мужчине, который находился за рулём иномарки, стало плохо. Автомобиль ускорился, выехал на газон и врезался в дерево возле здания городской администрации.

В результате происшествия водитель иномарки скончался. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ночью столкнулись два автомобиля такси.