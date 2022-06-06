Из здания Арбитражного суда Алтайского края эвакуировали людей

Людей эвакуировали из Арбитражного суда Алтайского края 6 июня, сообщает «АиФ Барнаул».

По данным журналистов, из здания, расположенного по проспекту Ленина, 76, в Барнауле, вывели как сотрудников, так и посетителей. Запланированные на сегодня слушания перенесли.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, в начале мая барнаульские школы, вокзал и аэропорт получили сообщения о минировании, писали СМИ.