Из здания Арбитражного суда Алтайского края эвакуировали людей
Причины произошедшего пока неизвестны
6 июня 2022, 14:15, Никита Черников
Людей эвакуировали из Арбитражного суда Алтайского края 6 июня, сообщает «АиФ Барнаул».
По данным журналистов, из здания, расположенного по проспекту Ленина, 76, в Барнауле, вывели как сотрудников, так и посетителей. Запланированные на сегодня слушания перенесли.
Причины произошедшего пока неизвестны.
Напомним, в начале мая барнаульские школы, вокзал и аэропорт получили сообщения о минировании, писали СМИ.
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