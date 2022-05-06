СМИ: барнаульские школы, вокзал и аэропорт получили сообщения о минировании

В ночь на 6 мая школы и ряд ведомств Барнаула получили сообщения о минировании, пишет «Толк», на электронный адрес которого также пришло аналогичное письмо.

Отправители указали, что из-за действий России по отношению к Украине они якобы «заложили взрывчатку во всех городских школах, зоопарке, думе, аэропорту, на всех электростанциях и ж/д вокзале», а взрывы якобы состоятся около 9-11 часов утра.

В краевом главке МВД изданию сообщили, что им пока неизвестно о подобных сообщениях.

Ранее письмо о минированиях получали барнаульская школа № 127 и лицей № 2.