Кирпичный коттедж загорелся в Алтайском крае
На месте работают 29 пожарных и семь автоцистерн, открытое горение уже ликвидировали
9 июня 2022, 10:15, Никита Черников
В Алтайском крае загорелся коттедж в СНТ «Лесная поляна» Первомайского района, сообщили в ГУ МЧС по региону утром 9 июня.
Открытое горение уже ликвидировали, на месте продолжают работать 29 человек и семь автоцистерн.
Пострадавших нет. Пройденная огнём площадь составила 150 кв. метров. Причина случившегося уточняется.
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