Кирпичный коттедж загорелся в Алтайском крае

В Алтайском крае загорелся коттедж в СНТ «Лесная поляна» Первомайского района, сообщили в ГУ МЧС по региону утром 9 июня.

Открытое горение уже ликвидировали, на месте продолжают работать 29 человек и семь автоцистерн.

Пострадавших нет. Пройденная огнём площадь составила 150 кв. метров. Причина случившегося уточняется.

Ранее жительница Рубцовска сожгла пожилого любовника в автомобиле. Женщина хотела расстаться с ухажёром, поскольку он вызывал у неё «отвращение».