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«Коммунальный кошмар продолжается». Житель Новоалтайска, который просверливал дыры в трубе, снова устроил потоп

Ранее мужчина 10 дней не пускал к себе слесарей, угрожая оружием

17 декабря 2022, 12:15, Никита Черников

Просверленная труба в доме на ул. Деповская, 21 / Фото предоставлено УК
Просверленная труба в доме на ул. Деповская, 21 / Фото предоставлено УК "ЖЭУ №2"

Житель дома на ул. Деповской, 21, в Новоалтайске снова начал топить соседей, сообщила журналистка Татьяна Долгова в Telegram-канале в субботу, 17 декабря.

Напомним, недавно мужчина просверлил дыры в трубе и затопил других жильцов, а затем оставил на 10 дней дом без горячей и холодной воды. Рабочих в квартиру он не пускал, угрожая пневматическим оружием. Специалисты управляющей компании смогли попасть к дебоширу 15 декабря только после обращения в суд.

«Коммунальный кошмар в новоалтайской пятиэтажке продолжается! <...> Вчера судебные приставы всё же попали в квартиру молодого парня, который 10 дней не впускал в квартиру слесарей ЖЭУ и из-за которого весь подъезд дома на ул. Деповской, 21, сидел без воды. Аварию в квартире этого неадекватного (по всем признакам) человека мастера устранили. Людям дали воду. Но сегодня из этой же квартиры вновь топит соседей снизу!» — пишет Татьяна Долгова.

Журналистка отмечает, что у жильцов и коммунальщиков только одна версия: собственник опять намеренно повредил трубу. В подъезде, по её данным, живут в основном пенсионеры и инвалиды. «До полиции жильцы дома дозвониться пока не могут, ждут аварийку. У хозяина нехорошей квартиры, по данным городской администрации, есть оружие», — добавила она.

Комментарии 10

  • 10 дней не могут дозвониться до полиции? а судья тоже не смог?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • "До полиции жильцы дома дозвониться пока не могут" - вот и звони когда что-то случится...
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Я не понимаю чего-то как он досих пор не в отделе полиции если у него оружие и он им угрожает окружающим, и как это жильци не могут дозвониться до полиции? Это ведь не сотовый оператор, где нужно пройти семь кругов ада, чтобы обмануть робота и поговорить с живым человеком
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А если он завтра газовую трубу просверлит?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Когда надо все везде попадают... а тут связываться ни кто не хочет(
    17 декабря, Гость   Ответить
  • ПО ходу, там пора психушку вызывать, а не аварийку.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • На то ,что его вылечат не надейтесь. После лечения может стать пироманом, это ещё хуже станет, эффект от лечения больницей будет обратным для соседей.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Какая-то нереальная история, угрожал оружием, не кто не арестовал, дозвониться в полицию не могут, ждут аварийку))))
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Не все дома, что ли?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • 10 дней не могут дозвониться до полиции?----------------------Так мусора вообще трубку не берут. Они на службе, чтобы зарплату получать, а не чтобы работать.
    18 декабря, Гость   Ответить
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