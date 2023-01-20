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Криминальный авторитет с Алтая по прозвищу Саша Узбек погиб на СВО

Предположительно, погиб он при штурме Соледара

20 января 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Алтайский криминальный авторитет Шерали Хатамов, более известный как Саша Узбек, погиб в зоне специальной военной операции, пишет "Толк".

Как сообщил источник издания, Хатамов принимал участие в спецоперации в составе ЧВК "Вагнер". Предположительно, погиб при штурме Соледара.

"Источник также указал, что в ряды ЧВК Хатамов мог попасть в период между сентябрём и декабрём 2022 года", – уточняет издание.

На момент вступления в ЧВК, Хатамов отбыл около 10 лет своего срока из общих 14 лет.

 

Комментарии 41

  • Авторитетно заявляю, туда ему и дорога. Остальных таких же туда же и с таким же финалом.
    20 января, Гость   Ответить
  • А что, так можно ?
    20 января, Гость   Ответить
  • Авторитетно заявляю,--------- еще один афтаритет приблатыкался.
    20 января, Гость   Ответить
  • Не слышал про такого. Ну умер и умер.
    20 января, Гость   Ответить
  • "Не слышал про такого" - ты не слышал, а амик слышал и он для них авторитет
    20 января, Гость   Ответить
  • Так Шерали Хатамов мужик. Кровью искупил. В ВОВ с нацистами авторитеты тоже дрались
    20 января, Гость   Ответить
  • Сомнительные авторитеты у АМИКа
    20 января, Гость   Ответить
  • с нацистами авторитеты тоже дрались--------- урки дрались и то не все.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, Те дрались, а узбек погиб
    20 января, Гость   Ответить
  • Почётно стало в России быть криминальным авторитетом, а если ещё и убили на Украине - это слава и почёт на всю жизнь. Это нормально?
    20 января, Гость   Ответить
  • а узбек погиб -- тем более кровью искупил
    20 января, Гость   Ответить
  • Он погиб на поле боя,защищая интересы России.Погибшие воины попадают в Вальхаллу.
    20 января, Гость   Ответить
  • Про славу и почёт это вы пишите, а он сам распорядился своей жизнью.
    20 января, Гость   Ответить
  • В Италии мафиози всегда были в авторитете. Дон Корлеоне жил в США, теоретически мог пойти погибнуть в боях с нацистами, чтобы кровью искупить
    20 января, Гость   Ответить
  • Кто куда попадает после смерти никто не знает, кроме Бога. Но татуированные рогами нацисты точно не попадают в рай. Это они сами знают, поэтому рога себе и рисуют
    20 января, Гость   Ответить
  • Соболезнования
    20 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то сын Дона Корлеоне Майкл воевал во Второй Мировой,защищая интересы США.Но потом в силу жизненных обстоятельств,стал главой мафиозного клана,хотя не думал об этом и не собирался ей(главой) стать.
    20 января, Гость   Ответить
  • Хочется все же надеяться, что комменты пациенты безнадежные пишут, а не люди.
    20 января, Гость   Ответить
  • Были же штрафбаты в Великую Отечественную- почему сейчас не может быть? Те вообще,часто без оружия в бой шли,правда сзади мог быть загранотряд.
    20 января, Гость   Ответить
  • Теперь ул. Шевченко переименуют в ул. СашиУзбека?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, зеки они такие же люди , но в своё время пошли не по той колее , не зарекайся от тюрьмы и от сумы. И нельзя быть такими злыми как укропы. Вы сами то что тогда здесь сидите ровно , идите защищайте Родину, а то говорить вы все мастера , а когда приходят с повесткой прятаться начинаете
    20 января, Гость   Ответить
  • Те вообще,часто без оружия в бой шли,правда сзади мог быть загранотряд. ---- Так этими тоже минные поля заживо разминируют.
    20 января, Гость   Ответить
  • Вы сами то что тогда здесь сидите ровно , идите защищайте Родину ----- А на нас кто-то напал?
    20 января, Гость   Ответить
  • Что касается сцены боёв в фильме "Штрафбат"так они дурацкие,бессмысленные рассчитанные на молодую публику.
    20 января, Гость   Ответить
  • Вы немного поразмыслите над реальной политике.США,Франция,Англия,Италия,Испания,Германия,вообще страны НАТО участвовали в современных войнах только потому что они отбивались от неприятеля?Вам надо немного поработать над аналитикой.Вы абсолютно политически безграмотны.
    20 января, Гость   Ответить
  • А на нас кто-то напал? - на тебя точно напал. Карачун. Он тебя и заберет с собой...
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, посмотреть, как ты в блажащее время пойдёшь Родину защищать или в погребе на даче будешь отсиживаться.
    20 января, Гость   Ответить
  • Хорошая новость!
    20 января, Гость   Ответить
  • да пес с ним
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вы сами то что тогда здесь сидите ровно , идите защищайте Родину, а то говорить вы все... А ты судя по подчерку письмо пишешь на спине убитого товарища?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, рукалицо, ты в кино такое видел? Почитай что такое штрафной батальон и кто там мог служить.
    20 января, Гость   Ответить
  • " Почитай что такое штрафной батальон и кто там мог служить" ----- Гость, вмешаюсь. На самом деле кто угодно мог попасть в штрафной батальон. Необязательно было для этого совершать что-то криминальное.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, на самом деле кто угодно мог попасть в штрафной батальон-----не надо изучать историю по пропагандистским фильмам,попробуйте по историческим документам,удивитесь увидев разницу(так для информации-штрафбат создавался для командного состава,а штрафные роты для рядового и сержантского)
    20 января, Гость   Ответить
  • пойдёшь Родину защищать - от кого?
    20 января, Гость   Ответить
  • Как обычно, Кучеры в комментах....
    20 января, Гость   Ответить
  • "не надо изучать историю по пропагандистским фильмам" --- Гость, у меня оба дедушки служили, так что я историю узнаю от тех, кто там был. А откуда вы ее узнаёте - это ваше дело.
    20 января, Гость   Ответить
  • "пойдёшь Родину защищать - от кого?" --- Гость, а вы из тех, кто до сих пор и в существование коронавируса не верит? Откуда вы беретесь такие? Потихоньку из тайги вылезаете?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, Целиком согласен!
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость,у меня оба дедушки служили,так что я историю узнаю от тех,кто там был-----и оба в штрафбате?
    20 января, Гость   Ответить
  • Погиб не криминальный авторитет а воин герой России
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, Точно.
    22 января, Гость   Ответить
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