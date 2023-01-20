Криминальный авторитет с Алтая по прозвищу Саша Узбек погиб на СВО

Предположительно, погиб он при штурме Соледара

20 января 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: mil.ru

Алтайский криминальный авторитет Шерали Хатамов, более известный как Саша Узбек, погиб в зоне специальной военной операции, пишет "Толк".

Как сообщил источник издания, Хатамов принимал участие в спецоперации в составе ЧВК "Вагнер". Предположительно, погиб при штурме Соледара.

"Источник также указал, что в ряды ЧВК Хатамов мог попасть в период между сентябрём и декабрём 2022 года", – уточняет издание.

На момент вступления в ЧВК, Хатамов отбыл около 10 лет своего срока из общих 14 лет.