"Крыша не моя". Владелица магазина в Барнауле рассказала, кому "принадлежит" сошедшая лавина

Она написала обращение в администрацию Центрального района города

16 января 2023, 18:33, ИА Амител

Владелица магазина, возле которого с крыши здания упала огромная куча снега, рассказала в соцсети на своей странице, кто виноват в сходе лавины.

Напомним, водитель случайно снял на видеорегистратор снежную лавину, обвалившуюся с крыши пятиэтажного дома на проспекте Ленина. На этом месте расположены магазины и, к счастью, никто не пострадал.

"Да, магазин мой, но крыша не моя. Крыша жилого дома, который обслуживает УК "Мастер". Слава Богу, покупатель, вышедший из магазина, не пострадал", – пояснила предпринимательница.

Она отметила, что уже написала обращение в администрацию Центрального района города по поводу утилизации ещё неделю назад сброшенного снега, заодно указала и на случай с падением снега.