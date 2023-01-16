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"Крыша не моя". Владелица магазина в Барнауле рассказала, кому "принадлежит" сошедшая лавина

Она написала обращение в администрацию Центрального района города

16 января 2023, 18:33, ИА Амител

Владелица магазина, возле которого с крыши здания упала огромная куча снега, рассказала в соцсети на своей странице, кто виноват в сходе лавины.

Напомним, водитель случайно снял на видеорегистратор снежную лавину, обвалившуюся с крыши пятиэтажного дома на проспекте Ленина. На этом месте расположены магазины и, к счастью, никто не пострадал.

"Да, магазин мой, но крыша не моя. Крыша жилого дома, который обслуживает УК "Мастер". Слава Богу, покупатель, вышедший из магазина, не пострадал", – пояснила предпринимательница.

Она отметила, что уже написала обращение в администрацию Центрального района города по поводу утилизации ещё неделю назад сброшенного снега, заодно указала и на случай с падением снега.

 

Комментарии 2

  • Администрации всех районов забили на уборку снега припарковатся к магазинам в большинстве случаев нельзя. Вопрос когда начнём?
    16 января, Гость   Ответить
  • УК и администрация - КТО? принял заявку и ничего не сделал?! вы понимаете, что вы потенциальные преступники. А если-бы я там с коляской гуляла?!!!! вы совсем уже очумели, сидите на своих прекрасных местах и не чешетесь абсолютно, ничего не делаете по своим обязанностям?! какие же вы.....
    16 января, Гость   Ответить
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