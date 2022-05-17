Lada Granta перевернулась после столкновения с Hyundai на алтайской трассе

Два автомобиля столкнулись в Алтайском крае днём 17 мая, сообщают «Инцидент Барнаул» и Barnaul22.

Авария случилась в 25 километрах от Бийска на повороте в село Зональное.

По информации регионального управления ГИБДД, 61-летний водитель Hyundai Tucson ехал от Зонального в сторону Чуйского тракта и по пути не уступил дорогу «Ладе Гранте» под управлением 67-летнего водителя.

От удара отечественная легковушка опрокинулась, кроссовер также получил повреждения. Пострадавших в аварии нет.

Ранее на трассе под Рубцовском в ДТП пострадала автомобилистка.