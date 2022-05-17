Lada Granta перевернулась после столкновения с Hyundai на алтайской трассе
ДТП случилось под Бийском
17 мая 2022, 15:11
Два автомобиля столкнулись в Алтайском крае днём 17 мая, сообщают «Инцидент Барнаул» и Barnaul22.
Авария случилась в 25 километрах от Бийска на повороте в село Зональное.
По информации регионального управления ГИБДД, 61-летний водитель Hyundai Tucson ехал от Зонального в сторону Чуйского тракта и по пути не уступил дорогу «Ладе Гранте» под управлением 67-летнего водителя.
От удара отечественная легковушка опрокинулась, кроссовер также получил повреждения. Пострадавших в аварии нет.
Ранее на трассе под Рубцовском в ДТП пострадала автомобилистка.
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