Женщина-водитель пострадала в жёстком ДТП на Алтае
Автомобилистка не уступила дорогу на перекрёстке
14 мая 2022, 11:12, Никита Черников
Два автомобиля столкнулись в Рубцовском районе Алтайского края, пострадал один из водителей, сообщает «Инцидент Рубцовск».
Авария случилась около 15:55 13 мая на трассе А-322 у посёлка Зелёная Дубрава.
По данным ГИБДД, 26-летняя женщина — водитель Nissan Wingroad при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не уступила дорогу и столкнулась с Toyota Nadia, которая двигалась под управлением 25-летнего водителя по встречной.
«В результате ДТП водитель автомобиля Nissan с различными травмами госпитализирована в КГБУЗ ГБ № 1», — говорится в сообщении.
Ранее на трассе под Красноярском перевернулся грузовик с алкоголем.
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