Женщина-водитель пострадала в жёстком ДТП на Алтае

Два автомобиля столкнулись в Рубцовском районе Алтайского края, пострадал один из водителей, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Авария случилась около 15:55 13 мая на трассе А-322 у посёлка Зелёная Дубрава.

По данным ГИБДД, 26-летняя женщина — водитель Nissan Wingroad при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не уступила дорогу и столкнулась с Toyota Nadia, которая двигалась под управлением 25-летнего водителя по встречной.

«В результате ДТП водитель автомобиля Nissan с различными травмами госпитализирована в КГБУЗ ГБ № 1», — говорится в сообщении.

Ранее на трассе под Красноярском перевернулся грузовик с алкоголем.