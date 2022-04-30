Легковой автомобиль загорелся у ТЦ «Норд-Вест» в Барнауле
Пожарные оперативно потушили возгорание
30 апреля 2022, 15:03
Легковой автомобиль загорелся на парковке у барнаульского ТЦ «Норд-Вест», сообщает «Инцидент Барнаул» 30 апреля.
По информации очевидцев, на место происшествия оперативно приехали пожарные и потушили возгорание.
О пострадавших и причинах случившегося не уточняется.
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