Жительница Алтая подожгла мусор на участке и случайно спалила сарай с баней

Женщина подожгла мусор на своём участке в селе Усть-Катунь Смоленского района Алтайского края и случайно сожгла баню и два сарая. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Бийск», сельчанка «отвлеклась», что привело к печальным последствиям.

Часть сгоревших построек относится к соседским участкам. У самой женщины дом не пострадал — пожарные успели приехать, локализовать, а после потушить возгорание.

Новости

Происшествия Трава загорелась в районе барнаульского Затона

Напомним, что вечером 27 апреля трава загорелась в районе барнаульского посёлка Затон. Дым был хорошо виден как с Речного вокзала, так и из более отдалённых районов города.