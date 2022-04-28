Жительница Алтая подожгла мусор на участке и случайно спалила сарай с баней
Пожарные, которые локализовали и ликвидировали возгорание, смогли спасти дом
28 апреля 2022, 15:46
Женщина подожгла мусор на своём участке в селе Усть-Катунь Смоленского района Алтайского края и случайно сожгла баню и два сарая. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Бийск», сельчанка «отвлеклась», что привело к печальным последствиям.
Часть сгоревших построек относится к соседским участкам. У самой женщины дом не пострадал — пожарные успели приехать, локализовать, а после потушить возгорание.
Напомним, что вечером 27 апреля трава загорелась в районе барнаульского посёлка Затон. Дым был хорошо виден как с Речного вокзала, так и из более отдалённых районов города.
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