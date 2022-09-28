Легковушка и автобус столкнулись на Телецентре в Барнауле

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на остановке «Телецентр» в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике «В курсе 22» утром 28 сентября.

На кадрах видно, что иномарка врезалась автобусу в заднее колесо. В результате ДТП на трассе оказалось перекрыто две полосы. О пострадавших и обстоятельствах произошедшего не уточняется.

Согласно «Яндекс.Картам», в районе аварии на Змеиногорском тракте образовалась большая пробка. В целом по городу же дорожная обстановка на момент публикации заметки оценивается в 6 баллов из 10.

Фото: «Яндекс.Карты»

Накануне в Бийске на линии сгорел трамвай. Пассажиры самостоятельно покинули салон, пострадавших нет.