Лишённый за пьянку водительских прав сибиряк насмерть разбился на LADA XRay

46-летний водитель погиб в ДТП в Чановском районе Новосибирской области. Осенью прошлого года мужчина был лишён прав за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает «АСТ-54» со ссылкой на ГИБДД, авария случилась 3 августа около 13:20.

Двигаясь на LADA XRay по грунтовой дороге со стороны села Малый Тебис в направлении рабочего посёлка Чаны, автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево.

Фото: «АСТ-54»

От полученных травм водитель скончался в больнице. Двое его пассажиров — мужчины 1980 и 1984 годов рождения — госпитализированы.

Ранее таксист сбил двух человек на пешеходном переходе в Барнауле.