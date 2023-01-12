Локомотив загорелся на железной дороге в Алтайском крае

На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял

12 января 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на железной дороге сгорел локомотив поезда. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

"11 января в 20:28 (мск) на станции Шпагино Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае допущена остановка грузового поезда из-за возгорания электровоза. В 20:48 возгорание локализовано силами локомотивной бригады. Пострадавших нет", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за технической неисправности.

Отмечается, что на движение пассажирских поездов возгорание локомотива никак не повлияло.