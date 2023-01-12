Локомотив загорелся на железной дороге в Алтайском крае
На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял
12 января 2023, 14:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае на железной дороге сгорел локомотив поезда. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
"11 января в 20:28 (мск) на станции Шпагино Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае допущена остановка грузового поезда из-за возгорания электровоза. В 20:48 возгорание локализовано силами локомотивной бригады. Пострадавших нет", — сказано в сообщении.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за технической неисправности.
Отмечается, что на движение пассажирских поездов возгорание локомотива никак не повлияло.
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