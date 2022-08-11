Магазин «Светофор» сгорел в Рубцовске

В Рубцовске случился крупный пожар в торговом здании «Светофор». Его могли специально поджечь, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 11 августа в 00:12. По прибытии огнеборцев крыша магазина полыхала открытым пламенем.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«В результате пожара огнём повреждена кровля на площади 420 квадратных метров, на площади 30 квадратных метров уничтожен приёмный пункт товаров», — говорится в сообщении.

Ликвидировали пожар в 01:36, в его тушении участвовали 35 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина случившегося — поджог.

Ранее ревнивый житель Рубцовска после ссоры с женой поджёг дом и попал в больницу.