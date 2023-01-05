Массовая авария произошла на трассе Барнаул — Бийск в Алтайском крае

Несколько иномарок оказались разбросаны по разным обочинам дороги

05 января 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Массовое ДТП произошло 5 января в Алтайском крае на трассе Барнаул — Бийск, примерно в 60 километрах от краевой столицы. Очевидцы выкладывают видео с последствиями инцидента во все местные новостные сообщества. Из роликов следует, что в аварии пострадало не меньше пяти иностранных «легковушек» и один грузовик.

Так, один из очевидцев опубликовал два видео с места аварии в сообществе «В курсе 22»:

Кроме того, свидетельство массовой аварии опубликовано в сообществе «Инцидент Барнаул». Очевидцы насчитали на месте ДТП пять пострадавших иномарок и один грузовик. Некоторые автомобили пострадали очень серьёзно. На месте работают спасатели и медики.

Также известно, что из-за происшествия на трассе Барнаул — Бийск образовалась пробка. Движение затруднено.

Напомним, в Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение из-за непогоды. Четыре трассы (одна из них федеральная) до сих пор остаются закрытыми для движения, поскольку видимость на них очень плохая. Водителям настоятельно рекомендуется оставаться дома и не отправляться в дальние поездки без крайней необходимости.