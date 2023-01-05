В ДТП на алтайской трассе столкнулись «легковушка» и грузовик

На место прибыли скорая и пожарные, но о пострадавших пока не сообщается

05 января 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Днём 5 января на трассе Барнаул — Рубцовск в Алтайском крае произошло серьёзное ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль и легковушка, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Как видно на фотографиях с места ДТП, легковушку занесло прямо под грузовик. Оба автомобиля — отечественные: КамАЗ и «Лада».

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы также добавили, что ДТП произошло в районе Калманки.

«На месте работает полиция, пожарные службы, скорая. Стоят дорожники, образовалась пробка», — сообщил подписчик сообщества.

Обновлено: Как сообщили amic.ru в пресс-службе МВД по Алтайском краю, сотрудники полиции выехали на место происшествия, где было установлено, что пострадал водитель легкового автомобиля. По данному происшествию проводится проверка.

Также стало известно, что в ликвидации последствий ДТП принимали участие спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. Зюкова, ранее направленные в Алейск для несения дежурства в условиях непогоды. Водителя легкового автомобиля пришлось извлекать из помятого кузова.

В Алтайском крае с 3 января объявлено штормовое предупреждение. Из-за сложных метеорологических условий и плохой видимости дорожники временно ограничивают движение на некоторых участках трасс. Так, днём 5 января Упрдор «Алтай» сообщило о том, что федеральная трасса А-322 временно закрыта для большегрузов и пассажирских автобусов.

А министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал жителей края воздержаться от дальних поездок в ближайшие дни, если нет острой необходимости.