Массовое ДТП произошло ночью на выезде из Барнаула
Участие в аварии приняли как минимум три автомобиля
10 октября 2022, 09:05, Илья Звягинцев
Массовая авария с участием как минимум трёх автомобилей произошла прошедшей ночью на выезде из Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
От удара две иномарки отбросило на разные части дороги. Третий пострадавший автомобиль оказался на обочине.
На месте происшествия работали представители спецслужб.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, что 9 октября в Рубцовске водителю иномарки стало плохо, он выехал на газон и врезался в дерево у здания мэрии.
Комментарии
Новости партнеров