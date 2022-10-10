Массовое ДТП произошло ночью на выезде из Барнаула

Массовая авария с участием как минимум трёх автомобилей произошла прошедшей ночью на выезде из Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

От удара две иномарки отбросило на разные части дороги. Третий пострадавший автомобиль оказался на обочине.

На месте происшествия работали представители спецслужб.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, что 9 октября в Рубцовске водителю иномарки стало плохо, он выехал на газон и врезался в дерево у здания мэрии.