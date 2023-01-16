Массовое ДТП с фронтальным погрузчиком произошло в Барнауле

Пострадали по меньшей мере два транспортных средства

16 января 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жёсткое ДТП произошло на улице Кутузова в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", в происшествии есть пострадавшие.

Согласно кадрам с места происшествия, иномарка столкнулась с погрузчиком – предположительно, он использовался для уборки снега. Также на видео запечатлён ещё один пострадавший автомобиль – у него помят борт. Подробности аварии выясняются.

Напомним, что ранее, вечером 16 января, на пересечении улиц Антона Петрова и Островского водитель иномарки снёс забор и столб. О пострадавших в аварии не сообщалось.