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Массовое ДТП с фронтальным погрузчиком произошло в Барнауле

Пострадали по меньшей мере два транспортных средства

16 января 2023, 22:15, ИА Амител

Фото:
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жёсткое ДТП произошло на улице Кутузова в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", в происшествии есть пострадавшие.

Согласно кадрам с места происшествия, иномарка столкнулась с погрузчиком – предположительно, он использовался для уборки снега. Также на видео запечатлён ещё один пострадавший автомобиль – у него помят борт. Подробности аварии выясняются.

 

Напомним, что ранее, вечером 16 января, на пересечении улиц Антона Петрова и Островского водитель иномарки снёс забор и столб. О пострадавших в аварии не сообщалось. 

Комментарии 4

  • Более верно, экскаватор-погрузчик
    16 января, Гость   Ответить
  • закройте автошколы, хватит уже пускать ид..ов за руль
    17 января, Гость   Ответить
  • уже пускать ид..ов за руль - Ну не ездите Вы по дорогам. раз дурак такой невыученный.
    17 января, Гость   Ответить
  • Экскаватор-погрузчик наехал на авто, ни чего он там не чистил.
    17 января, Гость   Ответить
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