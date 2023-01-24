Минобороны Белоруссии заявило о начале расконсервации военной техники

Снятие с длительного хранения требуется для боевого слаживания совместной группировки войск РФ и РБ

24 января 2023, 19:47, ИА Амител

Фото: Минобороны Белоруссии

Военнослужащие совместной группировки войск РФ и Белоруссии приступили к расконсервации военной техники. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Минобороны РБ, снятие техники 11-й отдельной механизированной бригадой с длительного хранения проводится в рамках боевого слаживания.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что региональная группировка войск в стране требуется для защиты Союзного государства. По его словам, это делается из-за обострения ситуации на западных границах.

При этом общая численность российских солдат в Белоруссии не превысит 9 тысяч человек. Ожидается прибытие 170 танков, до 200 БТР и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм. Слаживание военных двух стран продолжается с 22 октября.