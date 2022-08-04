Могут быть пострадавшие: серьезная авария произошла в Барнауле

Жесткое ДТП произошло в Барнауле напротив бывшего бассейна «Садко» на улице Чеглецова. Как сообщает «Инцидент Барнаул», в столкновении приняли участие Mitsubishi Galant и «ВАЗ 2114».

Предположительно, в аварии есть пострадавшие. Подробности происшествия выясняются, на месте работали сотрудники полиции.

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Происшествия Жесткое ДТП с участием военного тягача произошло на трассе Барнаул — Новосибирск

Напомним, что 4 августа ДТП с участием военного колесного шасси «МЗКТ» произошло на трассе Новосибирск — Барнаул.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что автомобиль «ВАЗ» столкнулся с большегрузным военным авто — легковую машину буквально смяло от удара. При этом очевидцы сообщают, что в аварии также принял участие внедорожник Porsche, который якобы «вытолкнул» отечественную машину на встречную полосу.