Молодого барнаульца осудили за распространение эротических снимков своей знакомой

Молодой человек нашёл фотографии в телефоне девушки и сделал копии, которые потом отправил её друзьям и родственникам

23 декабря 2022, 21:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20-летний житель Барнаула получил условный срок за распространение эротических материалов со своей знакомой в Сети. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, изображения он отправил родственникам и знакомым девушки.

Как установили следователи, с января 2021 года по июнь 2022 года мужчина обнаружил в мобильном телефоне знакомой эротические фото и сделал их копии, а после распространил через один из популярных мессенджеров среди близких людей девушки.

«Своими противоправными действиями молодой человек нарушил права потерпевшей на неприкосновенность её частной жизни и личной тайны», — подчеркнули в ведомстве.

Правонарушитель вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы условно.