Парню грозит до 6 лет лишения свободы за кражу двух удочек, триммера и гаечных ключей

Ущерб составил 6 тысяч рублей

24 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До шести лет лишения свободы грозит жителю Алтайского края за кражу имущества из дома односельчанки на шесть тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент случился накануне ночью в селе Верх-Камышенка Краснощёковского района. Хозяйка в этот момент была в гостях, однако в доме оставалась родственница, которая в силу состояния здоровья не могла вставать, но услышала на веранде шум и знакомый мужской голос.

"Сам злоумышленник внутрь дома не заходил, похитил только имущество, хранившееся на веранде, – триммер бензиновый, набор гаечных ключей и две телескопические удочки с катушками. Утром хозяйка вернулась домой и увидела, что на двери отсутствует замок, после чего обнаружила, что часть имущества похищена", – рассказали в ведомстве.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника – им оказался местный житель 2001 года рождения. Он не стал отрицать свою причастность к преступлению, похищенное у него изъяли.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", – подчеркнули в МВД.