Молодой житель Алтайского края внёс предоплату 25 тысяч рублей за несуществующий автомобиль

Мошенники похитили деньги у 21-летнего жителя Бийска, предназначавшиеся на покупку машины, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, молодой человек нашёл на сайте объявлений интересующий его ВАЗ-2114 и связался с владельцем. Авто находилось в соседнем регионе, и за бронь продавец попросил предоплату.

«Потенциальный покупатель перечислил на указанный банковский счёт 25 тысяч рублей и поехал за машиной. Однако когда молодой человек прибыл на оговорённое для встречи место, там никого не оказалось. Объявление с сайта исчезло, а телефон стал недоступен», — рассказали в ведомстве.

Ранее 55-летняя жительница Третьяковского района Алтайского края перевела мошенникам 500 тысяч рублей в надежде спасти деньги.