Мошенники обманывают жителей Алтайского края под видом врачей

Житель Новоалтайска отдал мошенникам 100 тысяч рублей

18 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники стали звонить жителям Алтайского края от лица медработников и обманывать их по схеме "ваш родственник попал в беду или ДТП". В регионе зарегистрировали уже четыре подобных факта. Один из таких случаев произошёл накануне с жителем Новоалтайска – пожилой мужчина отдал злоумышленникам все сбережения, сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчине 1942 года рождения на стационарный телефон позвонил незнакомец и представился врачом поликлиники. Неизвестный сообщил пенсионеру, что его внучка попала в ДТП и теперь ей необходимо возместить 800 тысяч рублей ущерба пострадавшей. Пенсионер, который знал о подобных схемах мошенничества, в итоге растерялся и сказал, что у него есть только 100 тысяч.

"После этого неизвестный сказал, что сейчас к нему подъедет автомобиль и он должен передать водителю денежные средства. Пенсионер взял деньги, под диктовку злоумышленника вышел из подъезда, увидел автомобиль с тонированными стёклами, марку которого не запомнил. Через приоткрытое окно пострадавший передал водителю пакет с деньгами. Впоследствии он понял, что его обманули, и обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по статье "Мошенничество" (159 УК РФ). Злоумышленников разыскивают.

В полиции призывают жителей региона напомнить пожилым родственникам о схемах мошенничества и убедить их при странных звонках от неизвестных перезванивать близким, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. Схема "ваш родственник попал в беду или ДТП" – наиболее распространённая среди аферистов, которые звонят именно на домашние телефоны. Они представляются не только сотрудниками правоохранительных органов, но теперь ещё врачами и главврачами.