Мошенники похитили у жительницы Барнаула 13,5 млн рублей

47-летняя жительница Барнаула за четыре дня перевела мошенникам крупную сумму денег, которую копила с 2010 года. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов горожанки, ей с разных номеров звонили неизвестные и под видом банковских работников предлагали перевести все средства на безопасные счета, поскольку аферисты пытаются украсть её деньги.

«Доверчивая женщина не усомнилась в словах незнакомцев и на протяжении четырёх дней осуществляла транзакции в различных банках. Около 4 млн рублей заявительница оформила в кредит и также перечислила на указанные ей незнакомцами реквизиты», — сообщили в ведомстве.

В общей сложности жительница Барнаула лишилась почти 13,5 млн рублей. После этого поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Злоумышленников ищут.

Ранее в Алтайском крае аферистка под видом экстрасенса дистанционно похитила у местной жительницы 750 тысяч рублей.