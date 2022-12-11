Московский бизнесмен потратил 1,2 млн рублей на «Доширак» от барнаульских мошенников

Московский бизнесмен потерял 1,2 млн рублей из-за желания заработать на «Дошираке». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина связался с «поставщиками» из села Архангельского, чтобы закупить у них большую партию лапши. Деньги он передал им наличными, после чего лапшичные торговцы исчезли.

«Поставщики оказались мошенниками, оба мужчины числятся безработными и недавно приехали в область из Барнаула», — сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали злоумышленников. При них не обнаружили ни денег, ни «Доширака».

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула стала жертвой мошенника, который путём злоупотребления доверием похитил у неё 1 млн 93 тысячи рублей. Мужчину, которому, со слов горожанки, 25-30 лет, задержали в одном из новосибирских магазинов электроники.