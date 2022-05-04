Мусоровоз насмерть задавил пожилого мужчину в Новосибирске
Служебный КамАЗ передвигался по двору задним ходом
4 мая 2022, 16:35, Павел Запруднов
В одном из дворов Новосибирска мусоровоз переехал 83-летнего мужчину, сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
«КамАЗ под управлением 41-летнего водителя двигался задним ходом по дворовой территории со стороны дома 13/1 по улице Кошурникова. В пути следования совершил наезд на пешехода», — рассказали в ведомстве.
Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
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