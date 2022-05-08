В Новоалтайске потушили горящий склад с газовыми баллонами

Пожар на складе с газовыми баллонами в Новоалтайске, случившийся утром 8 мая на улице Переездной, ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожарным удалось избежать более масштабного распространения огня, в том числе на другие постройки.

«Бойцам пришлось работать в сложной, опасной обстановке, тем не менее пожар был ликвидирован максимально быстро», — говорится в сообщении.

Readovka со ссылкой на очевидцев отмечает, что газовые баллоны во время пожара начали взрываться. По информации издания, на месте пожара спасатели нашли тело погибшего.

Видео: Barnaul 22

Напомним, 3 мая в Алтайском крае из-за природного пожара почти полностью сгорело село Песчаное в Смоленском районе.