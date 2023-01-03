Мужчина ударил маленькую девочку по лицу в центре Новосибирска

Женщина, которая увидела это, позвонила в полицию, чем вызвала агрессию мужчины в свою сторону

03 января 2023, 11:10, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Жительница Новосибирска рассказала о том, что в центре города на её глазах мужчина ударил маленькую девочку по лицу. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «АСТ-54».

«По её словам, никто из проходящих мимо мужчин не отреагировал на её крики о помощи. Она рассказывает, что рядом была мать девочки с сыном, который выглядел младше девочки», — сказано в сообщении.

После того как женщина рассказала семье о том, что она вызвала полицию, мужчина стал «кидаться на неё».

Правоохранители посадили семью в служебный автомобиль, где отец девочки сказал им, что воспитывает ребёнка так, как ему хочется.