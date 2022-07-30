Мужчина утонул на озере Пионерское под Барнаулом

Тело погибшего очевидцы засняли у берега

30 июля 2022, 19:32, Илья Звягинцев

В Казеной заимке на озере Пионерском утонул мужчина. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

В комментариях под постом пользователи рассказали о том, что тело погибшего мужчины вытащили к берегу. Подробности случившегося неизвестны.

Ранее в региональном главке МЧС рассказали о том, что с начала лета на водоемах в Алтайском крае погиб 41 человек.

С 25 июля по 31 июля на водоемах региона проходит акция «Вода — безопасная территория».

41 человек погиб на водоемах Алтайского края с начала года

41 человек погиб на водоемах Алтайского края с начала года

Комментарии
    Новости партнеров