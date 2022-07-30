Мужчина утонул на озере Пионерское под Барнаулом
Тело погибшего очевидцы засняли у берега
30 июля 2022, 19:32, Илья Звягинцев
В Казеной заимке на озере Пионерском утонул мужчина. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
В комментариях под постом пользователи рассказали о том, что тело погибшего мужчины вытащили к берегу. Подробности случившегося неизвестны.
Ранее в региональном главке МЧС рассказали о том, что с начала лета на водоемах в Алтайском крае погиб 41 человек.
С 25 июля по 31 июля на водоемах региона проходит акция «Вода — безопасная территория».
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