Мужчина в Саранске заступился за девушку, а на следующий день его убили

Обидчик девушки приехал к горожанину с друзьями и с ножом

26 декабря 2022, 11:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

41-летнего мужчину в Саранске убили после того, как он заступился за девушку. Об этом рассказали в региональном СК.

В ночь на 24 декабря в кафе мужчина увидел, как молодой человек ведет себя агрессивно по отношению к девушке. Он заступился за горожанку и вступил в конфликт с ее 28-летним спутником.

На следующий день молодой человек приехал к дому мужчины со своими друзьями. В ходе перепалки горожанина ударили ножом, а молодые люди просто уехали с места происшествия.

41-летний мужчина в результате происшествия скончался. У него остались супруга и семилетняя дочь.

Следователи задержали подозреваемого и возбудили в отношении него дело по статье «Убийство».