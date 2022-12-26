Мужчина в Саранске заступился за девушку, а на следующий день его убили
Обидчик девушки приехал к горожанину с друзьями и с ножом
26 декабря 2022, 11:41, Илья Звягинцев
41-летнего мужчину в Саранске убили после того, как он заступился за девушку. Об этом рассказали в региональном СК.
В ночь на 24 декабря в кафе мужчина увидел, как молодой человек ведет себя агрессивно по отношению к девушке. Он заступился за горожанку и вступил в конфликт с ее 28-летним спутником.
На следующий день молодой человек приехал к дому мужчины со своими друзьями. В ходе перепалки горожанина ударили ножом, а молодые люди просто уехали с места происшествия.
41-летний мужчина в результате происшествия скончался. У него остались супруга и семилетняя дочь.
Следователи задержали подозреваемого и возбудили в отношении него дело по статье «Убийство».
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