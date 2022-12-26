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Мужчина в Саранске заступился за девушку, а на следующий день его убили

Обидчик девушки приехал к горожанину с друзьями и с ножом

26 декабря 2022, 11:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

41-летнего мужчину в Саранске убили после того, как он заступился за девушку. Об этом рассказали в региональном СК.

В ночь на 24 декабря в кафе мужчина увидел, как молодой человек ведет себя агрессивно по отношению к девушке. Он заступился за горожанку и вступил в конфликт с ее 28-летним спутником.

На следующий день молодой человек приехал к дому мужчины со своими друзьями. В ходе перепалки горожанина ударили ножом, а молодые люди просто уехали с места происшествия.

41-летний мужчина в результате происшествия скончался. У него остались супруга и семилетняя дочь.

Следователи задержали подозреваемого и возбудили в отношении него дело по статье «Убийство».

Комментарии 21

  • Интересно почему 28-летний спутник и его друзья не в новых регионах России? Может судимые? Получается что теперь судимых на одного несудимого больше
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Богатырь с ножечком выйдет или по УДО или через Пригожинские войска, героем Бабёшка кофешная его будет ждать и не вспоминать своего заступника А дочка сиротой осталась из за потаскухи, за которую папа заступился
    26 декабря, Гость   Ответить
  • НЕЛЬЗЯ помогать НИКОМУ кроме своих реальных друзей и близких Все остальные ЧУЖИЕ и пусть разбираются САМИ !!!!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Может пора уже вводить закон "глаз за глаз, жизнь за жизнь"? Тогда и этого беспредела станет меньше.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • а как он адрес узнал?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Почему про пригожинские войска писать можно, а что в 28 лет он подлежит призыву, нельзя?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты большого ума дяденька, сразу видно. Видимо думаешь, что тебе ну никак не грозит попасть под этот "закон".
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гопота ауешная
    26 декабря, Гость   Ответить
  • нефиг по кабакам ночью шариться
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "А дочка сиротой осталась из за потаскухи" --- Гость, а по каким признакам вы сделали вывод, что эта девушка - потаскуха? Или вам лишь бы ляпнуть? Или вы по себе судите?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Проходите мимо....не стоит жизнь того.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а как он адрес узнал? === Хороший вопрос.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • сами себя гробим
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Если не знать, где болит, можно умереть. Знать, где болит, в интересах власти. Если вопрос не нарушает закон, почему его нельзя задавать?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Если вопрос не нарушает закон, почему его нельзя задавать? --- Вопрос, почему ее 28 летний спутник не поехал Родину защищать, закон не нарушает
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Если вопрос не нарушает закон, почему его нельзя задавать? === Вы про что?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Первый комментатор похоже ципсошник (пригожинские войска притянул), соответственно брызжет негативом.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Первый комментатор похоже ципсошник--------Почему сразу плохо думаете о человеке? М.б. он просто идиот?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • никому не нужно сейчас помогать, это верно. 112 набираешь - и идешь дальше . но никак не потасовка или спор и пр.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вы знаете ее лично? позвоните, пожалуйста по тел. 112 для дачи показаний свидетеля
    26 декабря, Гость   Ответить
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