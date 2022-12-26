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СМИ: Девушка, которую черенком изнасиловал полицейский в Москве, находится на аппарате ИВЛ

Задержанный сотрудник, который был молодым человеком пострадавшей, рассказал, что сам отвёз её в больницу

26 декабря 2022, 07:51, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сотрудник полиции, который изнасиловал девушку черенком от швабры и пытал парогенератором, оказался её молодым человеком. Об этом сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, девушке сделали операцию. Врачи зафиксировали у неё разрыв мочевого пузыря и половых органов. Пострадавшую подключили к аппарату ИВЛ.

Задержанный заявил, что он сам отвёз девушку в больницу. Вместе с ним также задержали его друга.

Зачем молодые люди пытали 20-летнюю москвичку, неизвестно.

Ранее в столичном МВД рассказали о том, что после проведённой проверки сотрудника уволили из органов по отрицательным мотивам.

Наказание также понесут его руководители.

Комментарии 21

  • Зачем молодые люди пытали 20-летнюю москвичку, неизвестно.------------Полицаи потому что.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Откуда берутся такие наклонности, которые приобретают массовый характер? Куда катится народ?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Наказание также понесут его руководители... Эти тоже поучаствовали?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Полицай - положение обязывает...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Так для этого и переименовывали милицию в полицию. Как сказали "на верху": остались самые лучшие.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, а теперь он может быть направлен туда, где сможет угрожать бандеровцам?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, а теперь он может быть направлен туда, где сможет угрожать бандеровцам? --- они его будут бояться
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Не все потеряно, они садисты, но оставили ей шанс на жизнь, не добили и не выбросили где-нибудь, если сами отвезли,то осознавали, что придется отвечать.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Откуда эти извращение - насиловать черенком от швабры? И уже не первый раз сообщения, что так делают полицейские. В полиции обучают таким пыткам?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "то осознавали, что придется отвечать." --- Гость, нет, они просто в курсе, что за убийство бОльший срок, чем за прининение тяжкого вреда здоровью.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А раньше писали, что девушка от них сбежала и обратилась за мед. помощью САМА.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, походу на тройничке ролевые игры не рассчитали
    26 декабря, Гость   Ответить
  • а вот не кто не задает вопрос-а как ЭТИ люди попали на работу в ТАКУЮ структуру,они вроде как должны были пройти какое то медосвидетельствование для получения оружия не говоря уже о работе
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну-ну, еще премию им выдайте
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, насиловать черенком от швабры --- Видать больше нечем
    26 декабря, Гость   Ответить
  • За такие издевательства надо давать больше, чем за убийство.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Так для этого и переименовывали милицию в полицию. Как сказали "на верху": остались самые лучшие.-- Что теперь срочно полицию в милицию переименовывать?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Они не на работе были и девушка была подружкой одного из них
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Они не на работе были и девушка была подружкой одного из них- А если вы будите не на работе , с вами так же можно?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А я с ними не пью
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Просто уволили!!!??? Посадить за изнасилование!
    27 декабря, Гость   Ответить
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