СМИ: Девушка, которую черенком изнасиловал полицейский в Москве, находится на аппарате ИВЛ
Задержанный сотрудник, который был молодым человеком пострадавшей, рассказал, что сам отвёз её в больницу
26 декабря 2022, 07:51, Илья Звягинцев
Сотрудник полиции, который изнасиловал девушку черенком от швабры и пытал парогенератором, оказался её молодым человеком. Об этом сообщает Baza.
По информации телеграм-канала, девушке сделали операцию. Врачи зафиксировали у неё разрыв мочевого пузыря и половых органов. Пострадавшую подключили к аппарату ИВЛ.
Задержанный заявил, что он сам отвёз девушку в больницу. Вместе с ним также задержали его друга.
Зачем молодые люди пытали 20-летнюю москвичку, неизвестно.
Ранее в столичном МВД рассказали о том, что после проведённой проверки сотрудника уволили из органов по отрицательным мотивам.
Наказание также понесут его руководители.
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