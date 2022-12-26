СМИ: Девушка, которую черенком изнасиловал полицейский в Москве, находится на аппарате ИВЛ

Задержанный сотрудник, который был молодым человеком пострадавшей, рассказал, что сам отвёз её в больницу

26 декабря 2022, 07:51, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Сотрудник полиции, который изнасиловал девушку черенком от швабры и пытал парогенератором, оказался её молодым человеком. Об этом сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, девушке сделали операцию. Врачи зафиксировали у неё разрыв мочевого пузыря и половых органов. Пострадавшую подключили к аппарату ИВЛ.

Задержанный заявил, что он сам отвёз девушку в больницу. Вместе с ним также задержали его друга.

Зачем молодые люди пытали 20-летнюю москвичку, неизвестно.

Ранее в столичном МВД рассказали о том, что после проведённой проверки сотрудника уволили из органов по отрицательным мотивам.

Наказание также понесут его руководители.