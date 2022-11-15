Мужчину, избившего инвалида в центре Барнаула, задержали и допросили
Полицейские сопроводили подозреваемого в автозак, заковав его в наручники
Следователи Следственного комитета допросили подозреваемого в избиении инвалида возле ТЦ «Первомайский» жителя Барнаула. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.
Напомним, что инцидент произошёл вечером 12 ноября. Барнаулец, находясь возле ТЦ «Первомайский», жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний прохожий решил пресечь происходящее, но в ответ мужчина избил его.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 116 УК РФ («Побои»).
Сам мужчина заявлял, что не считает себя зачинщиком конфликта. Ранее подозреваемый заявил, что извинился перед сыном и купил ему мороженое, а мужчина получил то, «что он хотел».