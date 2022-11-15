Мужчину, избившего инвалида в центре Барнаула, задержали и допросили

Следователи Следственного комитета допросили подозреваемого в избиении инвалида возле ТЦ «Первомайский» жителя Барнаула. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

Напомним, что инцидент произошёл вечером 12 ноября. Барнаулец, находясь возле ТЦ «Первомайский», жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний прохожий решил пресечь происходящее, но в ответ мужчина избил его.

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Общество Следком возбудил уголовное дело в отношении барнаульца, избившего инвалида у «Первомайского»

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 116 УК РФ («Побои»).

Сам мужчина заявлял, что не считает себя зачинщиком конфликта. Ранее подозреваемый заявил, что извинился перед сыном и купил ему мороженое, а мужчина получил то, «что он хотел».