МВД: сбежавший из колонии в Республике Алтай рецидивист не совершал новых преступлений

Полиция опровергла слухи о том, что сбежавший из колонии в Республике Алтай рецидивист успел совершить новые преступления. В пресс-службе регионального управления МВД жителей призвали не паниковать.

«При наличии любой информации, способствующей установлению его местонахождения, просим сообщить по номерам 112 или 102», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что о побеге мужчины стало известно сегодня, 14 июня. В «послужном списке» беглеца судимости за кражи, угрозы убийством, побои, истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Отмечается, что в тюрьмах он сидит с 20 лет, а за последнее совершённое преступление его отправили в колонию на 10 лет.