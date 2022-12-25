На Алтае 18-летний сельчанин приехал к другу по переписке и украл у него телефон
Оказалось, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности
25 декабря 2022, 15:49, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
В алтайском селе Топчиха у молодого человека украли телефон. Подробности рассказали в региональном главке МВД.
Отмечается, что сельчанин в интернете познакомился со своим несостоявшимся другом, а тот однажды решил приехать к нему в гости на пригородном поезде.
Сельчанин встретил своего товарища, но по пути между ними начался конфликт. В ходе потасовки 18-летний молодой человек отнял у нового друга телефон, чем причинил ему ущерб на сумму 6500 рублей.
От полицейских сельчанин узнал, что его друг по переписке ранее уже привлекался к ответственности.
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