Жительница Алтайского края до смерти избила кочергой пришедшего в гости мужчину

После расправы пострадавший ответил отказом на предложение вызвать скорую помощь, а спустя некоторое время скончался

25 декабря 2022, 09:00, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Жительница посёлка Кировского в Алтайском крае 22 декабря до смерти избила кочергой пришедшего в гости мужчину. Как сообщает РЕН ТВ, в полицию обратилась продавец, которой 65-летний местный житель рассказал о смерти человека в его доме.

Правоохранители выяснили, что к мужчине и женщине в гости пришёл 41-летний приятель. Во время застолья между 51-летней сельчанкой и знакомым вспыхнула ссора, и злоумышленница несколько раз ударила собутыльника металлическим орудием по голове.

Свидетелем преступления стал другой, 36-летний гость. По его словам, он спал, когда услышал шум с кухни, где затем и застал женщину во время расправы. Мужчина отобрал кочергу и выбросил её на улицу. Пострадавшему предложили вызвать скорую, но он отказался, а через некоторое время скончался.