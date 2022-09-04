На Алтае 92-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет

В Алтайском крае на трассе Табуны — Славгород 92-летний водитель съехал в кювет, сообщает «Инцидент Барнаул».

По данным паблика, мужчина во время поворота на городскую свалку не справился с управлением.

На месте работали сотрудники МЧС и медики. Отмечается, что пенсионер не пострадал.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Ранее в Алтайском крае бетономешалка съехала в кювет и упала на бок. По информации очевидцев, у транспорта произошёл разрыв колеса. Водитель получил травмы.