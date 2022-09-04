На Алтае 92-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет
На месте работали медики и пожарные
4 сентября 2022, 15:30, Никита Черников
В Алтайском крае на трассе Табуны — Славгород 92-летний водитель съехал в кювет, сообщает «Инцидент Барнаул».
По данным паблика, мужчина во время поворота на городскую свалку не справился с управлением.
На месте работали сотрудники МЧС и медики. Отмечается, что пенсионер не пострадал.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Ранее в Алтайском крае бетономешалка съехала в кювет и упала на бок. По информации очевидцев, у транспорта произошёл разрыв колеса. Водитель получил травмы.
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