На Алтае бетономешалка выехала в кювет и упала на бок
Водитель получил травмы
4 сентября 2022, 11:45, Никита Черников
В Алтайском крае 3 сентября бетономешалка выехала в кювет и упала на бок, сообщает «Инцидент Рубцовск».
По словам очевидицы, авария случилась на федеральной трассе А-322 неподалёку от посёлка Новороссийского Рубцовского района.
Отмечается, что ДТП произошло из-за разрыва колеса. Водитель получил травмы.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
Ранее сообщалось, что 3 сентября в Барнауле пьяный таксист устроил гонки и угодил в реку.
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