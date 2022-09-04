На Алтае бетономешалка выехала в кювет и упала на бок

В Алтайском крае 3 сентября бетономешалка выехала в кювет и упала на бок, сообщает «Инцидент Рубцовск».

По словам очевидицы, авария случилась на федеральной трассе А-322 неподалёку от посёлка Новороссийского Рубцовского района.

Отмечается, что ДТП произошло из-за разрыва колеса. Водитель получил травмы.

Фото: «Инцидент Рубцовск»

Ранее сообщалось, что 3 сентября в Барнауле пьяный таксист устроил гонки и угодил в реку.